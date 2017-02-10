МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Украинцам намекнули на повышение цены на электричество

0

Власти считают, что граждане недоплачивают за электроэнергию

НКРЭКУ в очередной раз готовится привести тарифы для населения к экономически обоснованному уровню

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявляет, что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 грн. за 1 кВт•ч.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года № 220 об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению, предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню. Однако на протяжении 2015−2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт•ч с НДС (с учетом объема дотаций). То есть сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа», – говорится в сообщении.

Таким образом, даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет оплачивать за электроэнергию меньше ее рыночной стоимости. В комиссии подчеркнули, что из-за этого полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЭКУ рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая отпускается населению, к экономически обоснованному уровню. Сейчас тариф для населения составляет 71,4 коп./кВт•ч при потреблении до 100 кВт•ч в месяц, 1,29 грн./кВт•ч (от 100 до 600 кВт•ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт•ч тариф составляет 1,638 грн./кВт•ч.

Ранее НКРЭКУ 1 февраля повысила средневзвешенный тариф на тепловую энергию для небытовых потребителей на 7,5%, или на 102,46 грн./Гкал, – до 1 471,56 грн./Гкал (без НДС) по сравнению с действующими в январе тарифами.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: тарифы, цена, электричество, НКРЭКУ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Квадратные метры в новостройках могут резко подорожать

Квадратные метры в новостройках могут резко подорожать

"> Кабмин разрешил по-новому платить за ЖКХ

Кабмин разрешил по-новому платить за ЖКХ

"> Кошелькам украинцев грозит тройной удар

Кошелькам украинцев грозит тройной удар

"> НКРЭКУ повысила тарифы на производство электроэнергии для государственных ТЭС на 8,5%

НКРЭКУ повысила тарифы на производство электроэнергии для государственных ТЭС на 8,5%

Новости партнеров

Для вступу в ЄС треба 10 років, – Гройсман
1954325Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зможе відповідати стандартам вступу в ЄС в рамках десяти років. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час конференції
Тренди соцмереж: колишній фотограф Обами тролить Трампа в Instagram
1464177538_tramp2Американський фотожурналіст Піт Соуза, який протягом восьми років працював особистим фотографом Барака Обами, покинув цю посаду після інавгурації Дональда Трампа. Попри те,

Последние новости

09:30

У берегов Таиланда нашли мусорный остров

09:29

Испанских футболистов не проверяли на допинг

09:10

Апелляционный суд не восстановил миграционный указ Трампа

08:50

В Новой Зеландии - массовое самоубийство китов (видео)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковские первоклассники уходят на каникулы

Харьковские первоклассники уходят на каникулы »

Запорожье

Депутаты запорожского горсовета могут проголосовать за торговую блокаду с оккупированным Донбассом (Документ)

Депутаты запорожского горсовета могут проголосовать за торговую блокаду с оккупированным Донбассом (Документ) »

Донбасс

Военные показали новый трофей из зоны АТО

Военные показали новый трофей из зоны АТО »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.