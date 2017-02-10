Украинцам намекнули на повышение цены на электричество

НКРЭКУ в очередной раз готовится привести тарифы для населения к экономически обоснованному уровню

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявляет, что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 грн. за 1 кВт•ч.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года № 220 об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению, предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню. Однако на протяжении 2015−2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт•ч с НДС (с учетом объема дотаций). То есть сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа», – говорится в сообщении.

Таким образом, даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет оплачивать за электроэнергию меньше ее рыночной стоимости. В комиссии подчеркнули, что из-за этого полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЭКУ рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая отпускается населению, к экономически обоснованному уровню. Сейчас тариф для населения составляет 71,4 коп./кВт•ч при потреблении до 100 кВт•ч в месяц, 1,29 грн./кВт•ч (от 100 до 600 кВт•ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт•ч тариф составляет 1,638 грн./кВт•ч.

Ранее НКРЭКУ 1 февраля повысила средневзвешенный тариф на тепловую энергию для небытовых потребителей на 7,5%, или на 102,46 грн./Гкал, – до 1 471,56 грн./Гкал (без НДС) по сравнению с действующими в январе тарифами.