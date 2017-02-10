Мэры промышленных городов: повышение тарифов на ж/д перевозки обрушит производство

Мэр Кривого Рога написал открытое письмо премьер-министру о последствиях подорожания грузовых перевозок, а мэр Мариуполя считает, что повышение тарифа приведет к к потере государством почти 150 млн долларов выручки

К потере рабочих мест, которая оставить десятки тысяч криворожских семей без средств к существованию, приведет рост тарифов на грузовые ж/д перевозки. Именно так мэр Кривого Рога Юрий Вилкул оценил последствия роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, о которых объявило Министерство инфраструктуры, разместив соответствующий проект указа на своем сайте. Об этом он написал в своем открытом письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Глава Кривого Рога считает, что это повышение ощутимо ударит по горнодобывающим предприятиям города, составляющим основу его экономики.

«Государственный и местный бюджеты недополучат миллионы гривен… Результатом такого решения станет падение производства, рост инфляции, ухудшение экономической ситуации в стране», - считает Юрий Вилкул и добавляет, что за последние два года грузовые ж/д тарифы уже выросли на 50%, но это не привело к улучшению работы «Укрзализныци», а лишь привело к уменьшению грузопотока.

О негативном влиянии роста тарифов на ж/д перевозки на экономику высказался и мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он заявил что рост тарифов приведет к потере государством почти 150 млн долларов выручки из-за снижения объемов работы металлургических комбинатов города.

«Если говорить сухими цифрами, для мариупольских металлургов рост тарифов означает потерю 10% заказов, а для государства почти 150 млн долларов выручки, с которых могли бы уплачиваться налоги... Сегодня налоги меткомбинатов – это четверть бюджета Мариуполя. Сильно ли потери металлургов ударят по Мариуполю? Ответ очевиден – сильно», - заявил мэр города в эфире мариупольского телевидения.

Отозвать проект приказа о повышении грузовых ж/д тарифов призвали не только мэры промышленных городов, но и бизнес-ассоциации, профсоюзные организации, а также руководители предприятий, представляющих 90% грузоотправителей «Укрзализныци».

Эксперты считают, что из-за подорожания тарифов на ж/д перевозки украинская экономика потеряет тысячи рабочих мест.

Ранее "Комментарии" писали о том, что увеличение железнодорожных тарифов повлечет рост потребительских цен.