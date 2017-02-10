Европа пообещала Киеву €600 миллионов евро за разрешение вывозить лес

Чтобы получить деньги, правительство должно направить в Верховную Раду законопроект касательно моратория на экспорт леса

Через несколько недель Украина получит второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

« Мы знаем, что выдвигается законопроект о древесине и мне кажется, что это достаточно для того, чтобы выделить 600 млн евро, которые ожидают украинцы. Это будет сделано в ближайшие недели», - сказал Юнкер.

Напомним, предприниматели из Киевской области отправляли в Европу качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицируя данные в документах для таможенного досмотра. С начала 2017 злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной.