Европа пообещала Киеву €600 миллионов евро за разрешение вывозить лес

Чтобы получить деньги, правительство должно направить в Верховную Раду законопроект касательно моратория на экспорт леса
Через несколько недель Украина получит второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
« Мы знаем, что выдвигается законопроект о древесине и мне кажется, что это достаточно для того, чтобы выделить 600 млн евро, которые ожидают украинцы. Это будет сделано в ближайшие недели», - сказал Юнкер.
Напомним, предприниматели из Киевской области отправляли в Европу качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицируя данные в документах для таможенного досмотра. С начала 2017 злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной.
По информации СБУ, с 1 января 2017 введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде сроком на 10 лет.
Ранее «Комментарии» писали о том, что вырубка лесов увеличились более чем на треть по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал отменить запрет на экспорт древесины во время визита в Брюссель на саммит Украина – ЕС, который состоялся 24 октября.
В октябре министр финансов Александр Данилюк заявил, что для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн. евро нужно решить проблему с экспортом леса. В Евросоюзе критиковали эмбарго на экспорт и отмечали, что действовало оно для иностранных компаний, но не украинских.
23 ноября в Министерстве экономического развития и торговли Украины объяснили, почему нужна отмена моратория на экспорт леса. В документе министерства говорится, что закон о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде, принятый Верховной Радой в апреле 2015 года, противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС «Ограничение экспорта или импорта».
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Источник: Украина.112
Теги: вывоз, Европа, древесина, Еврокомиссия, транш
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