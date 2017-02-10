За три года в Украине банков стало вдвое меньше

По данным НБУ, среди действующих в Украине банков почти половина учреждений с иностранным капиталом

В Украине за 2016 год число банков сократилось на 21. Теперь в стране работают 96 финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«За минувший год количество работающих на Украине банков, которые имеют лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 21», - говорится в сообщении.

При этом, по данным НБУ, среди действующих - 38 банков с иностранным капиталом. В частности, пять из них имеют российский капитал.

На 1 января 2015 года на Украине было 163 банка, а на 1 января 2014 года - 180 банков.