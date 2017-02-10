За три года в Украине банков стало вдвое меньше

По данным НБУ, среди действующих в Украине банков почти половина учреждений с иностранным капиталом
В Украине за 2016 год число банков сократилось на 21. Теперь в стране работают 96 финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«За минувший год количество работающих на Украине банков, которые имеют лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 21», - говорится в сообщении.
При этом, по данным НБУ, среди действующих - 38 банков с иностранным капиталом. В частности, пять из них имеют российский капитал.
На 1 января 2015 года на Украине было 163 банка, а на 1 января 2014 года - 180 банков.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: банк, иностранный капитал, количество, Украина
Последние новости
|
17:30
|
17:29
|
17:20
|
17:12
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0