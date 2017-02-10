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«Евромайдан» может стать «монетой года»

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«Евромайдан» может стать «монетой года»

Монета появилась в обращении в 2015 году

Украинская памятная монета из нейзильбера «Евромайдан» вышла в финал Международного конкурса «Лучшая монета года» в номинации «Лучшее художественное решение», сообщают Вести со ссылкой на Нацбанк.

Организатором конкурса является влиятельное в нумизматическом мире издание Krause Publication (США). В финал престижного конкурса в 10 номинациях попало 100 монет, выпущенных в 2015 году монетными дворами и национальными банками стран мира, что означает наивысшее признание монеты за тему, дизайн и маркетинг.

Памятную монету «Евромайдан» Национальный банк Украины посвятил акциям протеста, которые происходили в Украине в ноябре 2013 – феврале 2014 года.

Монету «Евромайдан» создали художники – Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, скульпторы – Святослав Иваненко и Роман Чайковский.

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Теги: дизайн, евромайдан, конкурс, монета

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