АЧС разорила отечественных свиноводов на 200 млн. грн.

На 10 февраля карантин продолжает действовать в 39 неблагополучных пунктах

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оценивает потери свиноводческой отрасли в результате распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) за 2012–2017 годы в 200 млн. грн.

«Фактически только прямые потери от АЧС на данный момент превышают 130 млн. грн., общие потери, которые включают запрет на ведение хозяйственной деятельности в течение сорока дней после вспышки, мы оцениваем около 200 млн. грн.», – сказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, сообщает Капитал.

По его словам, облгоадминистрации по состоянию на 10 января 2017 года выплатили домохозяйствам за изъятых свиней в результате АЧС 14,2 млн. грн., промышленным производителям – 116 млн. грн.

«Если говорить о потерях для отрасли свиноводства, то с 2012 года было изъято более 120 тыс. свиней», – сообщил руководитель Госпродпотребслужбы.

Всего в Украине с начала 2012 года зарегистрирован 181 случай АЧС, из них 155 – в хозяйствах населения, 25 – в дикой фауне и один случай – на инфицированном объекте.

По состоянию на 10 февраля карантинные зоны продолжают действовать в 39 неблагополучных пунктах, наибольшее их количество – в Полтавской области.

Лапа считает, что основной причиной распространения АЧС в Украине является отсутствие контроля перемещения живых свиней и сырья.

Африканская чума свиней – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.