Мошенники продали пенсионерке из Ровно сувенирные доллары по цене настоящих

Пожилая женщина приобрела 1800 «долларов» за 33 тыс. гривен

Обманули старую женщину двое аферистов – темнокожий мужчина и 40-летняя спутница. На сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно обменяла 33 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Пара представилась социальными работниками, которые сообщили, что из-за резкого обесценивания гривны направляются к соседке для обмена национальной валюты на доллары. Однако аферисты заметили – валюты хватит и для нее. Старушка поверила аферистам. Взамен своих денег она получила 18 сувенирных банкнот номиналом 100 долларов.

По факту мошенничества начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.