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На Виннитчине выставлен на продажу старинный дворец

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Дворец генерала Заботина в Оратовском районе Винницкой области

За вековую усадьбу в стиле неоготики просят почти 200 тыс. долларов

Историческая усадьба генерала Заботина в селе Малая Ростовка Винницкой области выставлена на продажу. Объявление о продаже размещено на сайте «Альфа-Недвижимость» с заявленной стоимостью 198 тысяч долларов, сообщает doroga.ua.

Элегантный неоготический дворец из красного кирпича построил в Малой Ростовке в 1900–1901 годах русский генерал Заботин. В интерьере сохранился старый паркет. В настоящее время здание в частной собственности.

В объявлении о продаже объект заявлен как комплекс нежилых строений – замок с подвалом. Общая площадь – 2438,3 кв. м. Отмечается, что объект можно использовать как загородный рекреационный комплекс с главным фасадным зданием в виде старинного замка.

Среди инфраструктурных объектов перечислены клуб-столовая, библиотека, банно-прачечный комплекс, веранда, обустроенная территория. Также указана возможность реализации проекта ландшафтного дизайна либо возведения новых построек на свободной территории.

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Теги: Виннитчина, дворец, продажа, усадьба

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