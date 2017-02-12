Задолженность населения за услуги ЖКХ выросла более чем вдвое

В 2016 году украинцы задолжали за комуслуги более 23 млрд. гривен

За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд. грн., то есть более чем в два раза, сообщает ZN.ua. На сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 млрд. грн. «На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд., за газоснабжение – 6,4 млрд., за содержание домов и придомовых территорий – 2,4 млрд., за централизованное водоснабжение – 1,5 млрд., за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд., за электроэнергию – 3,3 млрд. грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й «накопилось» 12,5 миллиардов, т.е. задолженность выросла более чем вдвое», – говорится в статье.

В то же время по итогам первого полугодия 2016 года государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий «переплатило» за газ 11 млрд. грн. «Суммы сравнимы, разница лишь в том, что долги населения – это живые деньги, которые нужно вытащить из семейных бюджетов, а «переплаты» государства – это взаимозачеты между поставщиками… и кто там считает эти «копейки», – заключает автор статьи.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения – получателей субсидий.