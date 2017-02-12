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Деньги

Евростат назвал средние зарплаты в странах ЕС

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Больше всех получают в Люксембурге, а меньше всех – в Румынии

Минимальный размер оплаты труда установлен в 22 из 28 государств – членов Европейского союза 

Евростат сообщает, что на 1 января 2017 года в 22 из 28 государств – членов Европейского союза установлен минимальный размер оплаты труда (исключение составляют Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция).

По сравнению с 2008 годом минимальный размер заработной платы вырос во всех государствах-членах, за исключением Греции, где он упал на 14%.

По данным Евростата, минимальная оплата труда начинается от менее чем 300 евро в месяц. Например, в Болгарии – 235 евро, Румынии 275 евро. В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

Самая высокая минимальная зарплата оказалась в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, – Греция (-14%).

В пяти других государствах-членах, расположенных главным образом в южной части ЕС, минимальная заработная плата составляла от 500 до 1000 евро в месяц: Португалия (650), Греция (684), Мальта (736) Словения (805) и Испания (826).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии – 40%.

Для сравнения минимальный размер оплаты труда в Соединенных Штатах составляет 1192 евро в месяц.

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Теги: Греция, евро, ЕС, зарплата, США

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