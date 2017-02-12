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Деньги

Украинцы пытаются сэкономить за счет двухзонных электросчетчиков

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С 23.00 до 07.00 двухзонный счетчик считает электроэнергию по тарифу вдвое ниже

Потраченные на покупку прибора деньги могут окупаться несколько лет

За последний год количество домохозяйств с двухзонными электросчетчиками выросло в 1,6 раза. При этом потраченные на покупку счетчика деньги могут окупаться несколько лет. Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой наСегодня.

Только за прошедший год 154 тысячи украинцев установили многозонные электросчетчики. По информации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по состоянию на начало 2017 года 400 тысяч украинских семей пользуются многозонными счетчиками. Учитывая, что всего в стране 15 млн. домохозяйств, большая часть украинцев такой возможностью не воспользовались.

Особенность двухзонного счетчика в том, что с 23.00 до 07.00 он считает электроэнергию по тарифу вдвое ниже. В среднем это позволяет платить за свет на 25% меньше.

Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 грн. К примеру, семья, потребляющая 200 кВт•час электроэнергии и при этом 25% света использующая с 23.00 до 07.00, каждый месяц сможет экономить 42 гривни. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно через три года.

В августе прошлого года Кабмин разрешил украинцам самостоятельно покупать счетчики, а не только у поставщиков услуг. Кроме того, постановлением определили сроки параметризации счетчика.

Напомним, что потребление электроэнергии в Украине в январе 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,8% (на 263,4 млн кВт•ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 14,913 млрд. кВт•ч.

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Теги: НКРЭКУ, прибор, электроэнергия, двухзонный счетчик

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