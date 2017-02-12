В Украине платежную дисциплину хотят повысить с помощью пени

Власти считают, что введение штрафов будет мотивировать граждан платить по долгам за услуги ЖКХ

Верховная Рада намерена рассмотреть новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, которая предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки, сообщает ZN.UA.

Сообщается, что уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут, поскольку возможность оформить пятилетнюю рассрочку на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

«В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн. грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше – 102,6 млн. грн. На фоне более чем 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно», – сообщает издание.

Власти предполагают, что введение пени для неплательщиков будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ.

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Эксперты считают, что с одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в пару месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев накапывает 36,5% годовых), однако с другой – если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет.