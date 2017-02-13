Украина заплатила за водоснабжение Луганска 6,9 млн грн

Оплата за водоснабжение неподконтрольных правительству Украины территорий осуществляется по механизму, согласованному во время заседаний в Минске Трехсторонней контактной группы

13 февраля Украина перевела коммунальному предприятию «Попаснянский водоканал» еще 2,9 млн грн за водоснабжение неподконтрольной территории Луганской области в январе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

6 и 8 февраля КП «Попаснянский водоканал» уже получал от Украины 4 млн грн проплаты. Таким образом, на сегодня оплата за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганской области составляет 6,9 млн грн.

Сообщается, что оплата за водоснабжение неподконтрольных правительству Украины территорий осуществляется по механизму, согласованному во время заседаний в Минске Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тысяч жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганской области на временно оккупированных территориях.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина прекратила подавать воду Луганску из-за долгов.