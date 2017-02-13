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Деньги

Гонтарева помогла Внешэкономбанку вывести деньги из Платинума

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Валерия Гонтарева

Раскрыта афера по выводу средств при банкротстве банка, к которой причастна глава НБУ Валерия Гонтарева    

Руководство Платинум Банка перед его банкротством перевело огромные суммы денег в Проминвестбанк, который является дочерней структурой российского Внешэкономбанка. Российские деньги были спасены по указанию руководства Национального банка Украины. Об этом сообщает «Вести».

В конце 2016 года госпредприятие Украэрорух, которое собирает сборы за пролеты над украинским авиапространством, перечислило на текущие счета в Платинум Банке 320 млн грн.  Решение о перечислении тогда принимал первый заместитель директора Сергей Гомболевский, который в 2012-2013 годах был исполнительным директором аэропорта Одесса. Отмечается, что реконструкцией аэропорта в те года занимались компании, связанные с основным акционером Платинум Банка Борисом Кауфманом.

Оказалось, что средства которые попали на счета Платинума от Украэроруха позволили банку сделать перечисление практически на такую же сумму в Проминвестбанк.

По информации членов банковского комитета парламента, именно в Нацбанке настояли, чтобы обязательства Платинума перед россиянами были закрыты перед тем, как банк рухнет и именно по этой причине закрыли глаза на «заход» средств Украэроруха.  Кроме того, стало известно, что между главой Нацбанка и ВЭБом достаточно давно сложились партнерские отношения. 

Последние несколько лет банк периодически находился на грани потери платежеспособности, однако помогать украинской «дочке» в России не хотели, так как ВЭБ испытывал большие финансовые трудности из-за закрытия западных рынков капитала.  Намного легче было решить вопрос о выделении Проминвестбанку рефинансирования с Нацбанком.

Народный депутата Игорь Луценко в свою очередь сообщил о том, что есть информация, что в конце 2016 года глава Нацбанка Валерия Гонтарева несколько раз встречалась с новым главой ВЭБа, выпускником академии ФСБ Сергеем Горьковым. Кроме того, Москва неоднократно заявляла о намерении избавиться от Проминвеста, возможно между руководством НБУ и россиянами сейчас ведутся непубличные торги по этому вопросу.

Кроме того, о возможном сговоре руководства ВЭБа и НБУ говорит и факт, что на должность председателя правления Проминвеста летом 2016 года претендовал довольно близкий к Екатерине Рожковой (читай к Валерии Гонтаревой) человек – зам главы украинского подразделения «Сбербанка России» Андрей Рожок.

Экс-коллеги Екатерины Рожковой и Андрея Рожка в банке Аваль и Эрсте Банке сообщили, что эту пару много лет связывают не только деловые отношения (на что, в частности, указывает отчество дочери Рожковой).

По их словам, Рожок и Рожкова работали вместе в банке «Аваль», после чего он переехал за ней в Одессу, в Финбанк. «В тот момент, когда Рожкова работала в Платинуме, Рожок работал в другом российском госбанке - Сбербанке России», - цитирует издание журналиста Александра Дубинского.

В банковском комитете считают, что закрыв долги перед россиянами средствами Украэроруха, владельцы Платинума «отблагодарили» чиновников Нацбанка. так как глава НБУ Валерия Гонтарева долгое время закрывала глаза на то, что банк активно привлекал средства населения, которые затем выводились через инсайдерские кредиты на компании, связанные с собственниками банка.

Также отмечается, что нацбанковцы могут «получить долю» при продаже Проминвеста, которая сейчас согласовывается с Москвой.

Как сообщали «Комментарии», Платинум Банк признан неплатежеспособным в начале 2017 года. На грани банкротства он балансировал последние два года. Еще в 2015 году Платинум отказался отдавать несколько депозитов компании МТС на общую сумму 250 млн. грн. Одновременно банка привлекал депозиты, заманивая население заоблачными процентами по вкладам. Затем собранные средства выводились с помощью инсайдерских кредитов на счета «дружественных» компании.

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Теги: Андрей Рожок, банкротство, Внешторгбанк, вывод средств, Гонтарева, Екатерина Рожкова, Платинум Банк, Украерорух

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