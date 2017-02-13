В Украине стало труднее найти работу

Предложений от работодателей стало меньше, а количество претендентов на одно рабочее место растет

В январе конкурс на одну вакансию среди украинцев немного вырос и достиг 3 человек на место против предыдущего показателя 2,8. Причина банальна – активность соискателей увеличилась, тогда как предложений от работодателей, наоборот, стало меньше, сообщает URB.ua со ссылкой на кадровый портал hh.ua.

«В январе на рынке труда наблюдалось традиционное затишье. Кроме сезонности на эту тенденцию повлияло повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. Работодателям пришлось пересматривать бюджеты заработных плат на 2017 год и в связи с этим временно приостановить набор персонала на некоторые позиции», – говорят аналитики.

Больше всего вакансий в январе было для продажников, IT-шников, маркетологов, банковских специалистов и административного персонала. Меньше всего объявлений о наборе сотрудников зафиксировано в категориях «Добыча сырья», «Государственная служба» и «Домашний персонал».

По количеству резюме лидируют такие профессиональные сферы: продажи, IT, начало карьеры, бухгалтерия и производство. Меньше всего желающих работать в сервисе, страховании, автомобильном бизнесе. Самая высокая конкуренция наблюдается среди топ-менеджеров, юристов, госслужащих, студентов, а также высококвалифицированных специалистов производственных специальностей.

Меньше всего претендентов на одну вакансию среди менеджеров по продажам, менеджеров туристических агентств, сотрудников консалтинговых компаний, работников в автомобильном бизнесе и рабочего персонала.

В регионах наибольшая конкуренция наблюдалась в Сумской, Запорожской, Херсонской, Киевской и Черниговской области. Самая низкая конкуренция, как и прежде, в западных регионах страны – Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Тернопольской области.