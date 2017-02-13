Названы области, в которых могут начаться отключения электроэнергии

Антикризисный энергетический штаб предложил Кабмину ввести режим ЧП в энергосистеме страны

Отключения электроэнергии из-за приостановления поставки антрацита из оккупированных районов Донбасса могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба, информирует Новое время.

«Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. В первую очередь по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промпредприятий, действующих в безостановочном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок», – цитирует пресс-служба вице-премьера Геннадия Зубко.

Напомним, 13 февраля Антикризисный энергетический штаб предложил Кабинету министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.

Сегодня стало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет инициировать принятие Кабинетом министров распоряжения о введении временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке.