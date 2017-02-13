В Сан-Франциско уборщик разбогател на сверхурочных

За последние три года трудоголик заработал более 680 тыс. долларов

В Сан-Франциско уборщик сети железных дорог Лян Чжао Чжан заработал состояние, работая свехурочно. Мужчина проводил на работе почти каждый день по 17 часов. Основная годовая зарплата Чжана составляется более 56 тыс. долларов плюс 14 тыс. в виде бонуса от компании. Однако основные средства поступают ему за переработки – за них прилежный уборщик получает более 160 тыс. в год.

Некоторые коллеги заподозрили его в том, что часть времени Чжан просто отсиживается в каморке, это же видно из кадров с камер наблюдения.

Однако за трудолюбивого сотрудника заступилось руководство транспортной компании, заявив, что все имеют право на перерыв. К тому же Чжан не отвлекался более чем на полтора часа и никогда не отказывался выйти на смену – весь 2015 год он проработал без выходных.

За последние три года уборщик заработал свыше 680 тыс. долларов. Сейчас его годовой доход составляет 230 тыс. долларов, сообщает The Sun.