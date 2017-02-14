Стоимость 500 банковских брендов мира превысила $1 трлн.

В топ-10 вошли по четыре банка из Китая и США и по одному – из Великобритании и Испании

По данным исследования британского аналитического агентства Brand Finance, суммарная стоимость 500 банковских брендов мира составляет 1,074 трлн. долларов.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в 2016 году стал самым дорогим банковским брендом в мире. Стоимость банка по сравнению с прошлым годом выросла на 30 процентов – до 47,8 млрд. долларов.

Ранее лидером рейтинга был американский банк Wells Fargo, чья стоимость сегодня составляет 41,6 млрд. долларов.

На третьем месте рейтинга – China Construction Bank. По итогам 2016 года стоимость бренда китайского банка выросла на 17 процентов по сравнению с 2015 годом – до 41,3 млрд. долларов.

В топ-10 вошли по четыре банка из Китая и США и по одному – из Великобритании и Испании.