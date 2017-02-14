Повышение тарифов на грузоперевозки убьет бизнес и экономику, – эксперты

Народные депутаты и представители украинского бизнеса - металлурги, аграрии, химики, производители стройматериалов, - высказались против повышения на 25% тарифов на грузоперевозки, которые инициирует «Укрзализныця»

Свои аргументы они высказали во время «круглого стола» на тему: «Влияние тарифной политики на промышленность и экономику», организованного Комитетом по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Несмотря на то, «Укрзализныця» каждый год повышает тарифы на грузоперевозки, обещая закупать новые вагоны и тепловозы, до сих пор их парк не обновлен. И хотя в конце прошлого года УЗ купила несколько десятков вагонов, их дефицит исчисляется тысячами.

Участники круглого стола отметили, что вместо повышения тарифов, УЗ должна искать внутренние резервы – оптимизировать раздутый административный штат, бороться с коррупцией и т.п.

Народный депутат и глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Гласюк заявил, про при формировании тарифной политики на грузоперевозки краеугольным камнем должна оставаться конкурентоспособность отечественного бизнеса.

Во время обсуждения «болезненного вопроса для бизнеса», касательно тарифов, глава комитета ВРУ по вопросам транспорта Ярослав Дубневич призвал Мининфраструктуры и УЗ найти компромисс.

«Также стоит вопрос интернационального управления УЗ, нужно провести работу так, чтобы национальный перевозчик показывал все лучшие и лучшие результаты. Иначе в конечном итоге мы получим недофинансирование в подвижной состав, уменьшение инвестиций, что может привести к еще одному коллапсу и возможной остановке ПАТ УЗ, и еще большим убыткам бизнеса и экономики в целом», - сказал он.

Заместитель Головы комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Борислав Розенблат отметил, что из-за монополизации УЗ очень сильно страдает бизнес, компании не могут свободно заказывать вагоны. Также он напомнил, что сейчас открыты криминальные производства по фактам закупки УЗ самого дорого топлива, что в результате нанесло миллионный ущерб государству.

По его словам, в данный момент технологии производства вагонов достигли такого уровня, что, даже имея потенциал для их изготовления, Украина вынуждена закупать их за границей, и соответственно наша страна не может инвестировать средства в собственные предприятия.

По словам Борислава Розенблата, принятие решения про поднятие тарифов является необоснованным и уничтожает надежду нашей страны: «Бизнес стонет, он умирает - ведь если без бизнеса, не будет налогов, новых рабочих мест, вообще не будет страны».

Напомним, тарифы на грузовые перевозки уже поднимались «Укрзалізницею» в 2016 году на 15%, а в 2015 году – на 30%.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.