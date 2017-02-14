НБУ сообщил, сколько банков пострадало от карточных мошенников в 2016 году

Наиболее распространенный вид мошенничества – так называемый вишинг

Количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 по сравнению с 47 в 2015 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Владимир Харченко, передает Слово и Дело.

«Мы видим последние два года тренд к увеличению количества банков и их клиентов, которые понесли убытки от мошеннических операций», – сказал он. По словам Харченко, количество мошеннических операций в 2016 году выросло до 94,630 тыс. по сравнению с 80,5 тыс. годом ранее. Однако сумма таких операций снизилась на 4,2 млн. грн.

6 сентября 2016 года Нацбанк постановлением №382 обязал банки не возлагать на клиентов ответственность по спорным операциям с использованием платежных карт.

В 2016 году кибермошенники похитили с платежных карт граждан Украины 339,13 млн. грн., что в 4 раза больше, чем в 2015 году.

Наиболее распространенный вид мошенничества – так называемый вишинг. Это звонки клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт, необходимых для проведения операций без использования карты.