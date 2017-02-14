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Украинцы экономят на зимнем отдыхе

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Как альтернативу Буковелю выбирают Славское, Пилипец, Мигово и другие не сильно раскрученные курорты

Карпаты начали повторять ошибку морских курортов – повышать цены, не повышая качества услуг

В cвязи со сложными реалиями последних лет большинство украинцев могут себе позволить только летний полноценный отдых. Те, кто все же отправились на горнолыжные склоны, вынуждены экономить на многих вещах, сообщает Багнет.

Во-первых в 2016–2017 годах туристы, которые выбирали отдых в Карпатах зимой, начали избегать Буковель из-за дороговизны. Так как курорт является монополистом и имеет склоны и подъемники европейского стандарта, цены здесь необоснованно высокие, поскольку равных конкурентов все равно нет. Так, например, стоимость утреннего ski-пасса (его необходимо приобрести до 9:00) на один выходной день составляет 780 грн. Если данной акцией не пользоваться – 975 грн. за день, и это без учета проката снаряжения.

Как альтернативу Буковелю выбирают Славское, Пилипец, Мигово и другие не сильно раскрученные курорты. Проживание там на порядок дешевле, однако придется пожертвовать качеством спусков, снега и подъемников. Помимо этого, стоимость проживания, питания и даже развлечений здесь гораздо ниже, чем и пользуются украинские отдыхающие.

Также украинские туристы перестали пренебрегать скидками, которые предлагают многие отели, которые не выдерживают активной конкуренции на рынке и снижают цены по сравнению с указанными в прайсе. Как утверждает ресурс Скидочник, который собирает все скидки и распродажи Украины, спрос на подобные предложение постоянно растет. Таким образом можно забронировать номер или домик на 20–50% дешевле.

Отправляясь на горнолыжные курорты, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете готовить самостоятельно, так как в высокий сезон цены поднимаются в два-три раза. Как утверждают бывалые туристы, выгоднее всего питаться в частных усадьбах, где еду готовят сами хозяева. Так, средний пансион на день составляет 150 грн. за домашнее трехразовое питание. (Для сравнения: стоимость шоколадки в курортных магазинах около 50 грн.)

В целом Карпаты начали повторять ошибку морских курортов – повышать цены, не повышая качества услуг. Порой даже поездка за границу по горящим путевкам (горнолыжный в Болгарии или морской в Турции и Египте) выходит дешевле, чем отдых в горах в Украине.

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Теги: Буковель, горнолыжники, Карпаты, курорт, отдых, Славское

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