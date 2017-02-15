Билоус: Новый закон о приватизации позволит продавать объекты десятками тысяч

Фонд госимущества Украины разрабатывает новый закон о приватизации, который позволит упростить продажу госимущества и избавит государство от морально устаревших активов.

Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал глава ФГИУ Игорь Билоус.

Руководитель Фонда сообщил, что законопроект предлагает отказаться от разделения объектов приватизации на группы. Вместо этого предлагается делить госактивы на стратегические и остальные.

«Первые, это около 50 компаний, продавать только с советником, и он будет рекомендовать стартовую цену на аукцион. Остальные объекты приватизации продавать на электронной площадке Прозорро.Продажи, где потенциальные участники подают заявки с предложениями, на их основе формируется стартовая цена, после этого происходят сами торги. Побеждает тот, кто предложит наибольшую сумму за объект приватизации», - рассказал глава Фонда госимущества.

Таким образом, из процесса приватизации исключается институт оценщиков. По словам Игоря Билоуса, на них легко оказать давление, что зачастую делает оценки неадекватными рыночным реалиям.

«Законопроект даст возможность рынку самостоятельно оценивать гособъекты. Благодаря этому государство сможет быстро избавиться от десятков тысяч объектов и при этом заработать», - пояснил Игорь Билоус.

Авторы законопроекта убеждены, что при таком подходе уже к 2020-2022 годам Фонд госимущества завершит масштабную приватизацию и трансформируется в другую структуру, которая займется арендой государственной недвижимости.

В Фонде не ждут, что подобные новшества примут легко. «Я так скажу: бойня будет большая. Будут говорить, что советники будут продавать своим, что Билоус - главный советник, а в электронной системе есть какие-то пробелы», - прогнозирует глава ФГИУ.

«Но если товарищи в парламенте скажут, что этот законопроект неправильный, то, наверное, у нас парламент не тот. Пора понять, что сейчас технологии очень быстро меняют мир, и если мы не продадим большинство госактивов в ближайшее время, то через 5-10 лет это будут или музеи, или руины», - подчеркнул Игорь Билоус.

Білоус: Новий закон про приватизацію дозволить продавати об’єкти десятками тисяч

Фонд держмайна України розробляє новий закон о приватизації, який дозволить спростити продаж держмайна і позбавить державу морально застарілих активів. Про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів голова ФДМУ Ігор Білоус.

Керівник Фонду повідомив, що законопроект пропонує відмовитись від розподілу об’єктів приватизації на групи. Замість цього пропонується ділити держактиви на стратегічні та решту.

«Перші, це близько 50 компаній, продавати лише з радником, і він буде рекомендувати стартову ціну на аукціон. Решту об’єктів приватизації продавати на електронному майданчику Прозорро.Продажі, де потенційні учасники подають заявки з пропозиціями, на їх основі формується стартова ціна, після чого відбуваються самі торги. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму за об’єкт приватизації», - розповів голова Фонду держмайна.

Таким чином, з процесу приватизації виключається інститут оцінщиків. За словами Ігоря Білоуса, на них легко здійснити тиск, що нерідко робить оцінки неадекватними ринковим реаліям.

«Законопроект дає можливість ринку самостійно оцінювати держоб’єкти. Завдяки цьому держава зможе швидко позбавитись десятків тисяч об’єктів і при тому заробити», - пояснив Ігор Білоус.

Автори законопроекту переконані, що при такому підході вже до 2020-2022 років Фонд держмайна завершить масштабну приватизацію і трансформується в іншу структуру, яка займатиметься орендою державної нерухомості.

В Фонді не очікують, що такі нововведення сприймуть легко. «Я так скажу: бійня буде велика. Говоритимуть, що радники будуть продавати своїм, що Білоус – головний радник, а в електронній системі якійсь прогалини», - прогнозує голова ФДМУ.

«Але якщо товариші в парламенті скажуть, що цей законопроект неправильний, то, можливо, в нас парламент не той. Час усвідомити, що зараз технології дуже швидко змінюють світ, і якщо ми не продамо більшість держактивів найближчим часом, то за 5-10 років це будуть або музеї, або руїни», - підкреслив Ігор Білоус.