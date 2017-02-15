С апреля цены на газ могут «скакануть» на 40%

Цена вырастет в случае если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения

Если не будет продлено государственное регулирование цен в виде спецобязательств НАК «Нафтогаз Украины» по продаже газа для населения на льготных условиях, то с 1 апреля цены на природный газ для населения могут вырасти на 40%.

В случае, если правительство «отпустит газовый рынок» то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курс гривны и других факторов, можно ожидать, что цены на газ для нужд населения вырастут на 40%».

Повышение цен удастся отложить до осени в том случае, если госрегулирование продолжат.

Кроме того, отмечается, что снижение оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой можно будет ожидать в том случае, если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому «Газпрому» и госхолдинг начнет импортировать газ с ценой «хаб минус».

В случае, если до 1 октября не будет положительного решения в арбитраже, и если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для нужд населения составит как минимум 47%».