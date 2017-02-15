Названы самые востребованные вакансии января

В тройке лидеров – тестировщик ПО, юрисконсульт и генеральный директор
Специалисты сайта rabota.ua назвали пять самых востребованных профессий января, сообщает URb.ua. Первое место в рейтинге заняла вакансия тестировщика программного обеспечения, на которую откликнулись 76 человек.
На втором месте вакансия главного юрисконсульта в компании с зарплатой в размере 25 тыс. грн. За сутки после публикации на вакансию откликнулись 68 человек.
На третьем месте рейтинга оказалась компания, в которой вакантным оказалась должность генерального директора, – за сутки позиция набрала 65 откликов.
На четвертом месте – вакансия секретаря-администратора в компании с зарплатой 8 тыс. грн. За сутки позиция набрала 58 откликов.
И на пятом месте оказалась вакансия копирайтера на условиях удаленной работы с зарплатой 6 тыс. грн.
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Теги: безработица, вакансии, зарплата, трудоустройство
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