Украина стремительно теряет свиней

Поголовье хрюшек в стране сократилось до 12-летнего минимума

Поголовье свиней в Украине снизилось до исторического минимума и по состоянию на 1 февраля 2017 года составило 6,304 млн. голов, что на 0,5% меньше предыдущего антирекорда, установленного в феврале 2005 года (6,335 млн. голов). Об этом сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на данные Госстата, пишет Капитал.

По сравнению с февралем 2016 года поголовье свиней сократилось на 10,5%.

Эксперты объясняют такую тенденцию распространением эпидемии опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

Так, в 2016 году ветеринары зафиксировали в Украине 91 вспышку этой болезни, что также является рекордом за историю нашей страны. А с начала 2017 года – уже 34.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня карантин действует в 39 неблагополучных пунктах в 16 областях Украины. Наибольшее количество карантинных зон сейчас заходится на территории Полтавской (7), Харьковской (5) и Луганской (4) областей.

По данным УАК, наибольшее сокращение поголовья свиней за последний год было зафиксировано в Донецкой области. Там по состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с февралем 2016 года поголовье свиней сократилось на 51,9%. В то же время в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях количество свиней за отчетный период увеличилось – на 4,4%, 2,3%, 1% и 0,3% соответственно.