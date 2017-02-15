В ФРГ зафиксирован рекордный рост экономики

В стране наблюдается потребительский и строительный бум

Экономика Германии в четвертом квартале 2016 года ускорила рост, сообщает Корреспондет.net. С октября по декабрь ВВП ФРГ увеличился на 0,4% процента по сравнению с периодом с июля по сентябрь. За весь прошлый год рост экономики составил 1,9%, достигнув максимального показателя за последние пять лет. Об этом сообщило Федеральное ведомство статистики Германии.

Стимулами экономического роста эксперты считают высокий покупательский спрос и расходы государства, в том числе на размещение сотен тысяч беженцев, а также строительный бум. По их мнению, потребители готовы тратить деньги, так как крайне низкие проценты не поощряют рост накоплений. Кроме того, низкая инфляция увеличивает покупательскую способность.

В то же время внешняя торговля оказала на рост ВВП сдерживающее влияние. Произошло это, несмотря на то, что 2016-й стал третьим подряд рекордным годом для немецкой экспортной экономики, поскольку импорт рос значительно быстрее, чем экспорт.

В начале 2017 года экономисты рассчитывают на сохранение позитивного тренда. По словам главного экономиста банка Commerzbank Йорга Кремера, растущий спрос из-за рубежа в первом квартале текущего года будет способствовать продолжению экономического роста в стране.

Опорами роста снова станут государственные расходы и потребительский бум, который, однако, из-за растущей инфляции ожидается не столь высоким, как в прошлом году.