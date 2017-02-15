Австралия будет поставлять ядерное топливо на украинские АЭС

Также Канберра заинтересовалась продукцией ГП «Антонов» для разных сфер

Австралия может удовлетворить потребности Украины в ядерном топливе на 30%, что будет происходить в рамках масштабного политико-экономического проекта поставки уранового топлива на украинские АЭС, считает посол Украины в Австралии Николай Кулинич. Правительство одобрило соглашение между Украиной и Австралией в сфере ядерной энергетики несколько дней назад, заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, сообщает Слово и Дело.

«Теперь мы открываем масштабные перспективы политико-экономического проекта поставки уранового топлива на атомные электростанции Украины. Австралия сможет покрывать до 30% наших потребностей энергетики в ядерном топливе», – сказал Кулинич.

По словам посла, кроме энергетики, у Австралии есть желание сотрудничать с Украиной в авиационной и аэрокосмической сферах. Кроме того, уже есть конкретные договоренности с Австралийским антарктическим центром, который обеспечивает сообщение с Антарктидой.

Также австралийцы заинтересовались продукцией производства завода «Антонов», на котором сейчас проходит адаптация сертификатов к евростандартам. Об этом в ходе скайп-конференции сказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич.