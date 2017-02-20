За участие в АТО военным выплачено почти 142 млн. грн.

Раненые и получившие инвалидность бойцы получили в сумме 915,5 млн. грн.

Всего украинские бойцы получили более 150 млн. грн. денежного вознаграждения, из них почти 142 млн. грн. – за участие в боевых действиях на востоке страны, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Гордон.ua.

«На сегодня украинские военнослужащие получили 150 млн. 360 тыс. грн. денежного вознаграждения», – отметил он. По его словам, почти 142 млн. грн. украинские бойцы получили за непосредственное участие в боевых действиях.

С начала антитеррористической операции на Донбассе семьи военных, которые погибли в ходе боевых действий, получили почти 1 млрд. 413 млн. грн.

Участникам АТО, которые были ранены или получили инвалидность, выплачено 915,5 млн. грн. материальной помощи.

Как ранее сообщали «Комментарии» со ссылкой на в пресс-службу Минобороны, военным, которые держат оборону непосредственно на линии соприкосновения, будет дополнительно выплачиваться вознаграждение в сумме 6000 грн. В других местах дислокации бойцы АТО будут получать по 2400 грн.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.