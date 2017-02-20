Фонд гарантирования задолжал Минфину свыше 125 млрд. грн.

Нынешняя система гарантирования вкладов физлиц исчерпала себя

По итогам 2016 года задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по кредитам у Министерства финансов составила 125,6 млрд. грн., что значительно превышало оценочную стоимость всех контролируемых фондом активов на продажу по состоянию на конец 2016 года. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на DT.UA.

Как отмечается, нынешняя система гарантирования вкладов физлиц, в которой гарантированные выплаты должны осуществляться за счет внесенных банками страховых взносов, исчерпала себя.

Из-за масштабности кризиса и действий Нацбанка банковских отчислений катастрофически не хватает.

«Поэтому Фонд вынужден занимать у Минфина (госбюджета), причем недешево – по ставке на уровне 12% годовых. В итоге под занавес прошлого года задолженность ФГВФЛ только по процентам составила 74 млрд. грн., а по основному долгу – 51,6 млрд. Итого – 125,6 млрд. грн., что более чем на 28 млрд. превышало оценочную стоимость всех контролируемых Фондом активов на продажу по состоянию на конец 2016-го (97,5 млрд.)», – говорится в статье.

Ранее в ФГВФЛ заявляли, что 80% активов банков-банкротов сегодня существуют исключительно на бумаге: независимые оценщики оценили активы 70 ликвидируемых банков, в которых сформирована ликвидационная масса, 94 млрд. грн., хотя «на бумаге» их стоимость превышает 418 млрд. грн.

В 2016 году в Украине прекратили работу более 20 банков. По состоянию на январь 2017 годав стране действовали 94 финучреждения.

Фото: banki-bankroty.ru