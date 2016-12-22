Ратификацию СА Украина-ЕС Нидерланды могут завершить уже в январе 2017 года

МИД надеется на завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже в январе 2017 года. Такое мнение на пресс-конференции высказала Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«В парламенте Нидерландов прошли слушания. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе», - сказала она.

По ее словам, завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации решили поддержать не только коалиционные политсилы, но и Партия зеленых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в июле 2015 года, однако в сентябре в Нидерландах собрали необходимое количество подписей для проведения консультативного референдума о ратификации соглашения.

12 апреля избирательная комиссия Нидерландов огласила официальные результаты референдума, в соответствии с которыми 61% его участников выступили против ассоциации ЕС с Украиной. Явка составила 32,2% (при необходимых 30%).