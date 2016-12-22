Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году

Верховная Рада 226 голосами приняла проект закона №4255 «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений Президента Украины, сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, на инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и тому подобное.

Отметим, что закон по предложению Президента согласован с положениями Уголовного кодекса Украины и Закона Украины «О применении амнистии в Украине».

Как сообщали «Комментарии», 7 июля Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году и распространила ее на осужденных участников антитеррористической операции.