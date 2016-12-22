Рада может ввести санкции против бизнеса на оккупированных территориях

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны может инициировать введение отдельных санкций против украинского бизнеса, который работает подконтрольных боевикам территория Донбасса, а также в оккупированном Крыму. Об этом заявил глава подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны профильного комитета ВР Юрий Береза.

Он сообщил, что комитет нацбезопасности и обороны может расширить санкционный список работающими на оккупированных территориях предприятий.

Также он отметил, что весь бизнес, осуществляющий деятельность на оккупированных территориях должен быть прекращен и никакого диалога с агрессором не должно быть.

Береза также подчеркнул, что украинские предприниматели имеют возможность подать в суд на российскую сторону, которая «отжала» их имущество в Крыму.

В то же время он акцентировал внимание, что тем, кто этого не сделал, продолжать работать на оккупированных территориях очевидно выгодно. И комитет готов ответить на это достаточно жестко.

Он отметил, что в случае если монопольное положение или владельцы представляют угрозу национальной безопасности Украины, вполне реальна национализация сети «АТБ», которая продолжает работать под другим названием в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться и это касается абсолютно всех предприятий, которые так или иначе сотрудничают с боевиками.