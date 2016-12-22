Россия планирует провести в Украине «скрытую федерализацию» - СБУ

Для дестабилизации ситуации в стране, Россия планирует провести в Украине скрытую федерализацию, а именно - установление особой формы взаимодействия между органами центральной и местной власти, рассказал руководитель СБУ Василий Грицак

«По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению «договорных отношений» между Кабинетом Министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии, регионы превратятся в такие себе «удельные княжества». Вспомним, чем это закончилось для Киевской Руси - сожжением Киева и приходом хана Батыя», - отметил он.

Также он отметил, что службе безопасности известно о том, какие политические силы стоят за вынесением подобных вопросов в повестку дня и каким образом это будет осуществляться.

«Нам известно, как именно они планируют организовать псевдосборы и форумы общин с последующим проведением итогового «Всеукраинского форума местных советов», - сказал он.

Также он отметил, что стратегия заключается в создании постоянной нестабильности в государстве, пишет Укринформ.

Вторым уровнем стратегии РФ, по мнению Грицака, является создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне сел и городов, которые попытаются незаконно взять на себя функции государства.