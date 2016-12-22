МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Россия планирует провести в Украине «скрытую федерализацию» - СБУ

0

По мнению СБУ, РФ планирует дестабилизировать ситуацию в стране

По мнению СБУ, РФ планирует дестабилизировать ситуацию в стране

Для дестабилизации ситуации в стране, Россия планирует провести в Украине скрытую федерализацию, а именно - установление особой формы взаимодействия между органами центральной и местной власти, рассказал руководитель СБУ Василий Грицак

«По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению «договорных отношений» между Кабинетом Министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии, регионы превратятся в такие себе «удельные княжества». Вспомним, чем это закончилось для Киевской Руси - сожжением Киева и приходом хана Батыя», - отметил он.

Также он отметил, что службе безопасности известно о том, какие политические силы стоят за вынесением подобных вопросов в повестку дня и каким образом это будет осуществляться.

«Нам известно, как именно они планируют организовать псевдосборы и форумы общин с последующим проведением итогового «Всеукраинского форума местных советов», - сказал он. 

Также он отметил, что стратегия заключается в создании постоянной нестабильности в государстве, пишет Укринформ.

Вторым уровнем стратегии РФ, по мнению Грицака, является создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне сел и городов, которые попытаются незаконно взять на себя функции государства. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: федерализация, Украина, СБУ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Простите: Наташа Королева обратилась к украинцам

Простите: Наташа Королева обратилась к украинцам

"> Федерализация Украины может начаться с Закарпатья

Федерализация Украины может начаться с Закарпатья

"> Федерализация – это 100% европейский стандарт

Федерализация – это 100% европейский стандарт

"> Порошенко заявил, что готов вынести на референдум вопрос федерализации Украины

Порошенко заявил, что готов вынести на референдум вопрос федерализации Украины

Загрузка...

Последние новости

22:22

Молодые американцы не хотят съезжать от родителей

21:49

Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»

21:13

Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота

21:08

Экс-премьера Франции обсыпали мукой

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые »

Харьков

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами »

Одесса

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.