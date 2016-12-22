Крымчане увидят украинское ТВ еще до весны

На Чонгаре завершается строительство телевышки

Вещание украинских телеканалов на территорию аннексированного Крыма с телевышки на Чонгаре точно начнется до конца зимы. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины – руководитель аппарата Артем Биденко на пресс-конференции в четверг, 22 декабря, сообщает Корреспондент.net.

«Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%», – сказал он.

Биденко также добавил, что конструкция телевышки практически завершена – уже есть 150 метров, необходимо завершить крепления и установить передатчики.

Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.

Как ранее сообщали «Комментарии», на юге Херсонской области в декабре началось строительство 150-метровой вышки для FM-вещания в Крым.