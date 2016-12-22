Крымчане увидят украинское ТВ еще до весны
22/12/2016 20:04
Проблема охвата украинским телевидением полуострова скоро будет решена
На Чонгаре завершается строительство телевышки
Вещание украинских телеканалов на территорию аннексированного Крыма с телевышки на Чонгаре точно начнется до конца зимы. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины – руководитель аппарата Артем Биденко на пресс-конференции в четверг, 22 декабря, сообщает Корреспондент.net.
«Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%», – сказал он.
Биденко также добавил, что конструкция телевышки практически завершена – уже есть 150 метров, необходимо завершить крепления и установить передатчики.
Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.
Как ранее сообщали «Комментарии», на юге Херсонской области в декабре началось строительство 150-метровой вышки для FM-вещания в Крым.
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Теги: Крым, телевидение, вышка
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