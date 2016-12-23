НАБУ допрашивало беглого Онищенко в течение двух часов

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Онищенко подтвердил по сути то, что заявлял раньше

Допрос беглого нардепа Александра Онищенко, который прошел в режиме видеоконференции, длился два часа и был прерван по инициативе Онищенко. Об этом рассказал заеститель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

Напомним, допрос проводился в рамках производства, открытого по заявлениям народного депутата о коррупции среди высшего руководства Украины.

«Допрос завершился. Будем проверять его показания, устанавливать данные. По сути, он подтвердил то, что говорил раньше. Некоторые уточняющие моменты сказал», - сообщил Владимир Кривенко и добавил, что допрос будет иметь продолжение. Онищенко заверил, что готов еще раз выйти на связь и сообщит о времени и дате. .

Ранее «Комментарии» писали о том, что Александр Онищенко обещал в разговоре со Специализированной антикоррупционной прокуратурой предоставить доказательства коррупционной деятельности Петра Порошенко.