НАБУ допрашивало беглого Онищенко в течение двух часов
23/12/2016 06:30
Допрос был прерван по инициативе Онищенко, но будет следующий
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Онищенко подтвердил по сути то, что заявлял раньше
Допрос беглого нардепа Александра Онищенко, который прошел в режиме видеоконференции, длился два часа и был прерван по инициативе Онищенко. Об этом рассказал заеститель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
Напомним, допрос проводился в рамках производства, открытого по заявлениям народного депутата о коррупции среди высшего руководства Украины.
«Допрос завершился. Будем проверять его показания, устанавливать данные. По сути, он подтвердил то, что говорил раньше. Некоторые уточняющие моменты сказал», - сообщил Владимир Кривенко и добавил, что допрос будет иметь продолжение. Онищенко заверил, что готов еще раз выйти на связь и сообщит о времени и дате. .
Ранее «Комментарии» писали о том, что Александр Онищенко обещал в разговоре со Специализированной антикоррупционной прокуратурой предоставить доказательства коррупционной деятельности Петра Порошенко.
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