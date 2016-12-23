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НАБУ допрашивало беглого Онищенко в течение двух часов

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Допрос был прерван по инициативе Онищенко, но будет следующий

Допрос был прерван по инициативе Онищенко, но будет следующий

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Онищенко подтвердил по сути то, что заявлял раньше

Допрос беглого нардепа Александра Онищенко, который  прошел в режиме видеоконференции, длился два часа и был прерван по инициативе Онищенко. Об этом рассказал заеститель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры  Владимир Кривенко.

Напомним, допрос проводился в рамках  производства, открытого по заявлениям народного депутата о коррупции среди высшего руководства Украины.

«Допрос завершился. Будем проверять его показания, устанавливать данные. По сути, он подтвердил то, что говорил раньше. Некоторые уточняющие моменты сказал», - сообщил Владимир Кривенко и добавил, что допрос будет иметь продолжение.  Онищенко заверил, что готов еще раз выйти на связь и сообщит о времени и дате. .

Ранее «Комментарии» писали о том, что Александр Онищенко обещал в разговоре со Специализированной антикоррупционной прокуратурой  предоставить доказательства коррупционной деятельности Петра Порошенко. 

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Теги: Онищенко, допрос

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