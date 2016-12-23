Место Надежды Савченко в ПАСЕ займет Борислав Береза

Ранее Береза был заместителем Савченко в составе делегации ПАСЕ

Место исключенной из состава ПАСЕ Надежды Савченко в составе делегации займет внефракционный нардеп Борислав Береза. Об этом в эфире «112 Украина» сообщила народный депутат Анна Гопко.

«Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, - ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства», - сказала Анна Гопко.

Ранее «Комментарии» писали о том, Верховная Рада исключила Савченко из состава делегации в ПАСЕ. А пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что сейчас у Надежды Савченко много приглашений от иностранных политиков, которые хотят узнать именно от нее о ситуации в Украине.