МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

В Днепре на выборах бросили дымовую шашку

0

Скрин с youtube.com

Скрин с youtube.com

ЧП вызвало панику в сессионном зале

Во время выборов нового главы Шевченковского района в сессионный зал неизвестный бросил дымовую шашку. ЧП вызвало панику, депутаты выбегали из помещения. Дым заполнил весь зал. Чтобы убрать дымовую завесу, открыли окна.

На днях депутаты райсовета выразили недоверие действующему голове от партии «Укроп» Николаю Сытнику и потребовали провести перевыборы. По результатам голосования новым председателем стал кандидат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артем Атаманенко.

Личность бросившего дымовую шашку устанавливается.
 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Днепропетровск. Комментарии»

Теги: Днепр, выборы, криминал

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Экс-премьера Франции обсыпали мукой

Экс-премьера Франции обсыпали мукой

"> Савченко считает лидеров ДНР/ЛНР умными и уставшими людьми (видео)

Савченко считает лидеров ДНР/ЛНР умными и уставшими людьми (видео)

"> Прогноз астролога: рулевые Днепра не сменятся, а нардепам грозят перевыборы

Прогноз астролога: рулевые Днепра не сменятся, а нардепам грозят перевыборы

"> Премьер-министром Румынии может стать мусульманка

Премьер-министром Румынии может стать мусульманка

Загрузка...

Последние новости

11:58

На католическое Рождество Украину накроет снегом

11:48

СМИ: « Миланская полиция застрелила берлинского террориста»

11:46

После «Боярышника» россияне перешли на антифриз, есть умершие

11:40

Дональд Трам заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Синоптики сообщили об опасном тумане

Синоптики сообщили об опасном тумане »

Запорожье

Стало известно, сколько заплатили продавцы алкоголя и сигарет за лицензии

Стало известно, сколько заплатили продавцы алкоголя и сигарет за лицензии »

Донбасс

Под Дебальцево боевики меняют подразделение, попавшее под огонь своей же артиллерии - ГУР

Под Дебальцево боевики меняют подразделение, попавшее под огонь своей же артиллерии - ГУР »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.