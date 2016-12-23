В Днепре на выборах бросили дымовую шашку

ЧП вызвало панику в сессионном зале

Во время выборов нового главы Шевченковского района в сессионный зал неизвестный бросил дымовую шашку. ЧП вызвало панику, депутаты выбегали из помещения. Дым заполнил весь зал. Чтобы убрать дымовую завесу, открыли окна.

На днях депутаты райсовета выразили недоверие действующему голове от партии «Укроп» Николаю Сытнику и потребовали провести перевыборы. По результатам голосования новым председателем стал кандидат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артем Атаманенко.

Личность бросившего дымовую шашку устанавливается.

