Эксперт: «Платя налоги лидерам боевиков, структуры, подобные АТБ, финансируют терроризм

Эксперт считает, что закон о национализации имущества может заставить предпринимателей, сотрудничающих с оккупированными и аннексированными территориями, работать по законам Украины

«Кто финансирует терроризм в Украине» - под таким названием прошла встреча за круглым столом, участники которой пришли к выводу, что оплата налогов на неподконтрольных властям Украины территориях вполне можно считать непрямым финансированием терроризма. И подобной практикой грешат крупные коммерческие структуры Украины: сеть супермаркетов АТБ или же автозаправок, которые были известны под брендом «ЛУКОЙЛ». Такое мнение, высказал политический эксперт директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг» Алексей Станчевский. Об этом пишут «Українські новини».

«У этих крупных бизнесменов есть проблемы с налогообложением. Точнее - они создают эту проблему Украине. Фактически эти налоги идут на закупку патронов и дизеля для боевиков», - констатировал эксперт. По мнению Станчевского, Украине был бы полезен опыт Турции в решения вопроса с крупными бизнесменами, попавших под обоснованное подозрение в сотрудничестве с антигосударственными структурами. «После пресечения попытки государственного переворота, власти Турецкой Республики национализировали около 1,2 тыс. коммерческих структур, заподозренных в сотрудничестве с мятежниками. При этом под этот процесс попали структуры с миллиардными оборотами и иностранной частью собственности. В частности – российской», - заявил директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг». Но для этого в Украине нужно принять четкий закон по национализации, позволяющий прозрачно проводить те или иные мероприятия в отношении заподозренных в пособничестве терроризму коммерческих предприятий. Только в таком случает бизнес-структуры, осознанно сохраняющие свою деятельность на оккупированных и неподконтрольных официальным властям территориям, получат четкий сигнал о необходимости ведения предпринимательства по законам Украины, считает Станчевский..

Как ранее писали «Комментарии», народные депутаты Украины, члены группы «Депутатский контроль» Андрей Шинькович (БПП), Тарас Кремень (Народный фронт) и Дмитрий Лубинец (БПП) обратились к Совету национальной безопасности и обороны, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины с требованием расследовать и дать правую оценку деятельности сети супермаркетов «АТБ-Маркет», которая сохранила свою недвижимость и влияние в аннексированном Крыму и на территориях оккупированного Донбасса. Свой запрос депутаты озвучили на брифинге в Верховной раде 20 декабря.

Еще 21 апреля 2015 года в Верховной Раде зарегистрировли законопроект №2689 от 21.04.2015 года «О национализации имущества торговой сети «АТБ». Поводом для инициативы стали подозрения в финансировании торговой сетью террористов на отдельных территориях Донбасса.