Путин допустил досрочные выборы в России
23/12/2016 12:10
Путин считает, что это возможно, но не целесообразно
Проведение в России досрочных выборов возможно, однако в этом нет необходимости. Об этом выступая на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин
«Возможно, но не целесообразно», - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы, Путин уточнил: «В какой стране?».
Напомним, очередные выборы президента РФ должны состояться 11 марта 2018 года. Граждане страны выберут лидера Российской Федерации на шесть лет. При этом Владимир Путин также может принять участие в выборах в качестве кандидата.
фото: Сайт президента России
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