Путин допустил досрочные выборы в России

Проведение в России досрочных выборов возможно, однако в этом нет необходимости. Об этом выступая на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин

«Возможно, но не целесообразно», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы, Путин уточнил: «В какой стране?».

Напомним, очередные выборы президента РФ должны состояться 11 марта 2018 года. Граждане страны выберут лидера Российской Федерации на шесть лет. При этом Владимир Путин также может принять участие в выборах в качестве кандидата.

фото: Сайт президента России