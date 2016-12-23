Мищенко вышел из состава фракции БПП

Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции Блок Пееетра Порошенко. Об этом в ходе заседание парламента сообщила заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид.

Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВРУ сообщаю о выходе народного депутата Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции БПП», - сказала она.

Как сообщали «Комментарии», Сергей Мищенко работал начальником управления координации деятельности правоохранительных и других государственных органов по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Украины.

С сентября 2001 по июль 2002 он занимал должность прокурора Киевской области, а с июля 2002 по декабрь 2003 работал заместителем прокурора города Киева.

С декабря 2003 по январь 2004 - помощник, старший помощник Генерального прокурора Украины Геннадия Васильева, в 2005 стал советником по правовым вопросам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Был избран народным депутатом Верховной Рады 5-го и 6-го созывов от «Блока Юлии Тимошенко», на 7-ой созыв вошел в парламент как самовыдвиженец (по округу №98 Киевской области).