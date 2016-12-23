Проблему мусора в Украине предлагают решать с помощью Уголовного кодекса

Законопроект Владимира Парасюка предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с отходами

Граждан, выбрасывающих мусор куда попало, хотят сурово наказывать. В парламенте появился законопроект №5565, предусматривающий существенное увеличение штрафов и даже тюремное заключение за нарушения, связанные с несанкционированным выбросом мусора, сообщает URB.ua.

В частности, несоблюдение правил обращения с отходами во время их сбора, перевозки, обработки и утилизации может грозить штрафом в размере 100–200 необлагаемых минимумов (1,7–3,4 тыс. грн.). Причем 100–150 минимумов заплатят рядовые граждане, а до 200 – предприниматели.

Сейчас штрафы за подобные проступки варьируются от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850–1700 грн.).

Если же нарушения правил обращения с отходами приведет к загрязнению окружающей среды и нанесет вред здоровью людей, штрафы для частных лиц вырастают до 200 минимумов (3,4 тыс. грн.), а для предпринимателей могут достигать 1 тыс. необлагаемых минимумов (17 тыс. грн.).

Следует отметить, что в действующем законодательстве такая статья отсутствует. В Уголовном кодексе нет «мусорных» статей.

Автор нового законопроекта Владимир Парасюк (внефракционный) предлагает исправить эту оплошность. В представленной им редакции предлагается предусмотреть в УК лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с мусором, которое повлекло за собой значительный ущерб для экологии или гибель людей. А за сокрытие информации о мусорной опасности для природы или населения виновным может грозить срок до 3 лет и запрет занимать руководящие должности в течение такого же времени.

В пояснительно записке автор законопроекта указывает, что проблема утилизации мусора, которая всегда была актуальной для Украины, в последнее время приобрела особую остроту. Существующие мусорные полигоны уже переполнены, они отравляют водоемы, земли, способствуют распространению болезней, а иногда, как, скажем, в нашумевшем случае во Львове – приводят к масштабным экологическим катастрофам и гибели людей.

Рядовые же украинцы не стесняясь складируют свой мусор где придется – в лесах, возле рек и пр. Существующее законодательство народный депутат считает слишком мягким и не способным устранить угрозу «мусорного коллапса».