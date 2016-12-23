МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Проблему мусора в Украине предлагают решать с помощью Уголовного кодекса

0

Вопрос утилизации мусора в последнее время приобрела особую остроту

Вопрос утилизации мусора в последнее время приобрела особую остроту

Законопроект Владимира Парасюка предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с отходами

Граждан, выбрасывающих мусор куда попало, хотят сурово наказывать. В парламенте появился законопроект №5565, предусматривающий существенное увеличение штрафов и даже тюремное заключение за нарушения, связанные с несанкционированным выбросом мусора, сообщает URB.ua.

В частности, несоблюдение правил обращения с отходами во время их сбора, перевозки, обработки и утилизации может грозить штрафом в размере 100–200 необлагаемых минимумов (1,7–3,4 тыс. грн.). Причем 100–150 минимумов заплатят рядовые граждане, а до 200 – предприниматели.

Сейчас штрафы за подобные проступки варьируются от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850–1700 грн.).

Если же нарушения правил обращения с отходами приведет к загрязнению окружающей среды и нанесет вред здоровью людей, штрафы для частных лиц вырастают до 200 минимумов (3,4 тыс. грн.), а для предпринимателей могут достигать 1 тыс. необлагаемых минимумов (17 тыс. грн.).

Следует отметить, что в действующем законодательстве такая статья отсутствует. В Уголовном кодексе нет «мусорных» статей.

Автор нового законопроекта Владимир Парасюк (внефракционный) предлагает исправить эту оплошность. В представленной им редакции предлагается предусмотреть в УК лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с мусором, которое повлекло за собой значительный ущерб для экологии или гибель людей. А за сокрытие информации о мусорной опасности для природы или населения виновным может грозить срок до 3 лет и запрет занимать руководящие должности в течение такого же времени.

В пояснительно записке автор законопроекта указывает, что проблема утилизации мусора, которая всегда была актуальной для Украины, в последнее время приобрела особую остроту. Существующие мусорные полигоны уже переполнены, они отравляют водоемы, земли, способствуют распространению болезней, а иногда, как, скажем, в нашумевшем случае во Львове – приводят к масштабным экологическим катастрофам и гибели людей.

Рядовые же украинцы не стесняясь складируют свой мусор где придется – в лесах, возле рек и пр. Существующее законодательство народный депутат считает слишком мягким и не способным устранить угрозу «мусорного коллапса».

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: законопроект, отходы, мусор

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Фуры львовского мусора задержали в Сумах

Фуры львовского мусора задержали в Сумах

"> Перебирать мусор дома – неправильно

Перебирать мусор дома – неправильно

"> Львовский мусор добрался до Борисполя

Львовский мусор добрался до Борисполя

"> Украинцев могут заставить доплачивать за мусор

Украинцев могут заставить доплачивать за мусор

Загрузка...

Последние новости

14:03

Путин выдвинул Киеву условие для амнистии Сущенко и Сенцова

14:02

Итальянский футболист побил рекорд 79-летней давности

13:52

В США оштрафовали выборщиков, не проголосовавших за Клинтон

13:49

Фьюри вернулся к тренировкам

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожская аферистка "кинула" африканца

Запорожская аферистка "кинула" африканца »

Одесса

Синоптики сообщили об опасном тумане

Синоптики сообщили об опасном тумане »

Харьков

В Харькове юные художники показали свою зиму

В Харькове юные художники показали свою зиму »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.