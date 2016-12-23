Путин поддерживает обмен «всех на всех», но боевики против

Президент России Владимир Путин согласен с формулой обмена пленными по формуле «всех на всех», однако некоторые детали не устраивают боевиков. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

«Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена «всех на всех», и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса», — сказал РИА Новостям Путин.

По его словам, детали заключаются в том, что «все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно».

«Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема», — сказал он.