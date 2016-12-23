Путин выдвинул Киеву условие для амнистии Сущенко и Сенцова

Киев должен отказаться от любых враждебных действий в адрес России, только в этом случае журналист Роман Сущенко и режиссер Олег Сенцов будут амнистированы. Об этом выступая на пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Путин также отметил, что у России нет желания удерживать украинцев, однако суд доказал, что они намеревались совершить террористические действия.

«Ни у кого нет желания держать журналистов и кинорежиссеров. Но мы не можем отпустить кинорежиссера только за то, что он режиссер – в суде доказано, что он намеревался совершить террористические акты. Надо договориться, чтобы это все прекратилось, а потом мы подумаем об амнистии», – отметил он.

Кроме того, он заверил, что задержанных в аннексированном Крыму украинцев никто не пытал и не бил.

«А то, что они дают признательные показания, это легко проверить, в том числе и журналистам, являются ли они кадровыми сотрудниками спецслужб», – сказал он.

фото: moskva-putinu.ru