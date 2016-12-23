Путин выдвинул Киеву условие для амнистии Сущенко и Сенцова
23/12/2016 14:03
Москва освободит украинцев при одном условии
Киев должен отказаться от любых враждебных действий в адрес России, только в этом случае журналист Роман Сущенко и режиссер Олег Сенцов будут амнистированы. Об этом выступая на пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин также отметил, что у России нет желания удерживать украинцев, однако суд доказал, что они намеревались совершить террористические действия.
«Ни у кого нет желания держать журналистов и кинорежиссеров. Но мы не можем отпустить кинорежиссера только за то, что он режиссер – в суде доказано, что он намеревался совершить террористические акты. Надо договориться, чтобы это все прекратилось, а потом мы подумаем об амнистии», – отметил он.
Кроме того, он заверил, что задержанных в аннексированном Крыму украинцев никто не пытал и не бил.
«А то, что они дают признательные показания, это легко проверить, в том числе и журналистам, являются ли они кадровыми сотрудниками спецслужб», – сказал он.
фото: moskva-putinu.ru
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