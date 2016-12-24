Обнародовано видео выступлений Януковича, Захарченко и Клюева по делу о госперевороте в Украине

В Дорогомиловском районном суде Москвы продолжается процесс относительно признания событий в Украине 2014 года государственным переворотом. Соответствующий иск в суд подал бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олийнык.

По данному делу в суде выступили экс-президент Украины Виктор Янукович бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-премьер Николай Азаров, а также бывший глава СБУ Александр Якименко и другие.

показания экс-президента Украины Виктора Януковича в Дорогомиловском районном суде Москвы 15.12.2016

Показания экс-премьера Украины Николая Азарова в Дорогомиловском районном суде Москвы 16.12.2016

Показания экс-главы Администрации президента Украины Андрея Клюева в Дорогомиловском районном суде Москвы 16.12.2016

Показания экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко в Дорогомиловском районном суде Москвы 16.12.2016

Показания экс-главы СБУ Александра Якименко в Дорогомиловском районном суде Москвы 16.12.2016

Как сообщали «Комментарии», Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник с целью добиться признания нелегитимности нынешней власти в Украине.

Отмечается, что российский суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению и утром четверга, 15 декабря, начал слушать по существу гражданское дело.

В качестве заинтересованных лиц по этому делу в иске указаны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Украины Петр Порошенко.

Позже стало известно, что Янукович примет участие в заседании, и Олейник готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека.

Напомним, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за « диктаторские законы 16 января».