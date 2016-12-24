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Власть

До Януковича в Межигорье планировала поселиться Тимошенко

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Ющенко не видит своей вины в передаче резиденции Межигорье в частную собственность

Ющенко не видит своей вины в передаче резиденции Межигорье в частную собственность

Лидер партии «Батькивщина" Юлия Тимошенко планировала жить в резиденции Межигорье. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Ющенко отметил, что не видит своей вины в передаче резиденции Межигорье из государственной собственности в частную.

«Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить», - сказал он. 

Также он отметил, что будучи премьером он посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами, а уже Верховная Рада под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу. 

Кроме того, Ющенко сообщил, что ни разу не бывал в Межигорье после бегства Януковича в Россию, сообщает Новое время

Подписав решение о передаче резиденции Януковичу, Ющенко все-равно считает, что он не имеет отношения к этому вопросу. 

«Вот я тут совсем ни при чем», - сказал Ющенко.

 Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области вернул в госсобственность земельный участок 1,8 га в урочище «Межигорье».

Ранее ГСУ заявляла, что «Межигорье» возвращено в госсобственность. В Межигорье заработали 6 млн. гривен, но за долги не платят.

В Минэкологии считают «Межигорье» вещдоком, а не заповедником.

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Теги: Межигорье, Янукович

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