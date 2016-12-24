НАБУ подтвердило подлинность «амбарной книги» ПР

Досудебное расследование собрало достаточно доказательств подтверждающие правдивость «амбарной книги» Партии регионов, которую передал НАБУ бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак, говорится в сообщении.

Выписки из банковских счетов, выводы ряда почерковедческих экспертиз, подтверждают подлинность подписей ряда лиц, а также «многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в «амбарной книге» за получение наличных средств».

Также НАБУ опубликовало результаты почерковедческой экспертизы «амбарной книги» Партии регионов, свидетельствующие о достоверности подписи главы ЦИК Михаила Охендовского в этих записях.

В заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, «не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в «амбарной книге» принадлежат главе ЦИК».

«Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в «амбарной книге» принадлежат именно главе ЦИК», – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве отметили, что эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении Михаила Охендовского.

Как сообщали «Комментарии», 13 декабря детективы НАБУ сообщили Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 (получение взяток в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Позже стало известно о том, что Соломенский районный суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года, а также отказался отстранять его с должности главы ЦИК.