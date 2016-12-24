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Власть

Поляки Львовщины выступили за автономные связи с Польшей

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Польша-Украина

Польша-Украина

Во Львове состоялся форум польской общины на тему экономического положения в регионе.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что действующая власть потеряла доверия граждан, экономика регионов стагнирует и существует острая необходимость передачи полномочий по экономическому развитию на места. По итогам мероприятия была принята резолюция о наделении Львовской области правом самостоятельной экономической политики для выстраивания автономных связей с Польшей.

Председатель объединения поляков Львовской области Cергей Лукьяненко, выступая перед собравшимися, заявил, что регион отстает в своем экономическом развитии минимум на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя». Кроме того, представитель диаспоры заметил, что диалог между Львовом и Польшей будет максимально эффективным, если будет вестить без посредников – Кабинета министров Украины.

В свою очередь, сенатор польского Сейма от партии «Право и Справедливость» Ян Жарин заявил: «Без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. На сегодня это очевидно». По его мнению, польская власть должна уделять больше внимания своим гражданам, проживающим за рубежом, особенно, в Восточной Галиции.

Неизбежность экономической интеграции Львова и Польши подтвердил экс-депутат Львовского областного совета Зиновий Бермес: «Украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов. Минимальная заработная плата в Польше более 13 тысяч гривен, а у нас 3200. Экономическая интеграция Львовщины и Польши даcт большие возможности». Его поддержал историк, профессор католического Университета Андрей Павлишин, который подчеркнул, что экономика Львовской области столкнется с депрессией, если не начать активизацию экономических связей с Польшей.

Ранее русины Закарпатья призвали президента Украины предоставить им автономию. По мнению общины, необходимо имплементировать результаты референдума 1991 г. об автономии Закарпатского региона

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Теги: польша, Львов, интеграция

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