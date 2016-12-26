Новогодний корпоратив ГФС обошелся в миллион гривен

Стоимость новогоднего корпоратива для около 1000 сотрудников Государственной фискальной службы города Киева оценивают, как минимум в 1 миллион гривен. Об этом говорится в расследовании программы «Наши гроши».

В распоряжении ДФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ), вход в который позволяли по спискам.

Сообщается, что стоимость аренды такого павильона обходится около 50 000 гривен в сутки, еще 25 000 гривен - дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу «Вартові мрій». Стоимость билетов на такое мероприятие от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6-7 тысяч долларов.

Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 грн на одного человека. Поэтому угощение стоило не менее 150 000 гривен.

Общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен, пишет издание. Подобную цифру подтвердили программе и источники в ДФС.

По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные - профсоюзные органы ДФС.

Как сообщали «Комментарии», сотрудники Госфискальной службы Украины были замечены на шикарном корпоративе на 1000 человек, который провели в павильоне столичной ВДНХ