МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний

0

Сотрудники агрокомпаний считают действия правоохранителей рейдерским захватом

Сотрудники агрокомпаний считают действия правоохранителей рейдерским захватом

На захваченных предприятиях действия правоохранителей назвали заказными и ожидают ареста продукции

В офисы и производственные помещения сразу нескольких украинских аграрных компаний вторглись сотрудники киевской прокуратуры и  СБУ в сопровождении неустановленных людей, вооруженных  автоматами, передает Фейсньюс.

«О гостях» со стороны правоохранителей  сообщили представители  агропредприятий   «Агрейн Менеджмент», «Лекс Альянс», «Лантан Финанс», «Новосервис», «Сервис Энерго», «Сейм Инвест», «Консалт Агро», «Агрикор Холдинг», «Агропрайм Холдинг», «Савранский завод продовольственных товаров», «Элеватор Агро».

«Без стука и звонка выломали дверь, залетели. Сотрудников уложили на пол. В компаниях наших партеров то же самое. Пришли с определением на обыск Днепровского суда г. Киева. В таком состоянии мы живем уже два года. И это именно то, чем занимается СБУ во время войны», - говорят в киевском офисе компании «Агрейн Менеджмент».

 Также стало известно об аналогичном положении дел  на некоторых предприятиях в Одесской и Черниговской  областях – сейчас там также находятся правоохранители в сопровождении автоматчиков.

«Мы не производим ничего, кроме сельхозпродукции. Какой смысл приходить с автоматами? У нас даже вооруженной охраны нет», - сообщили на «Савранском заводе продовольственных товаров».

В агрокомпаниях действия правоохранителей называют заказными.

В одной из компаний, где проходил обыск, сообщают, что правоохранители, возможно, действуют в интересах «рейдера» Леси Софиенко, её «покровителей» Бедрикивского (начальника Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского – Ред.) и Кононенко (Павла Кононенко – первого заместителя прокурора г. Киева – Ред.). Представитель компании заявил, что общался с людьми из ОПГ Нарика, которые, ссылаясь якобы на Пехова (экс-народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Пехова – Ред.), предлагали «решить» вопрос с прокуратурой и СБУ. Говорят, что Бедрикивский – вообще «карманный» прокурор ОПГ Нарика вместе с Софиенко и Пеховым.

 «Здесь нет ни криминала, ни политики. Это обыкновенный рейдерский захват. Схема старая: уголовные дела, обыски, потом – аресты продукции. По нашей информации, сразу после сегодняшних обысков производимая нашим предприятием продукция будет арестована», - сообщили в компании «Агропрайм Холдинг».

 Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что  Леся Софиенко пыталась  захватить украинские аграрные предприятия при содействии своего супруга Владимира Пехова, но кипрский суд это предотвратил.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: агрокомпании, рейдерский захват, обыски

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Минюст во главе с Морозом П.А. возглавляет рейдерский захват ООО АПА «Агросвит»

Минюст во главе с Морозом П.А. возглавляет рейдерский захват ООО АПА «Агросвит»

"> Евросоюз узнал о рейдерской атаке на «БРСМ-НАФТА»

Евросоюз узнал о рейдерской атаке на «БРСМ-НАФТА»

"> В Киеве прошли массовые протесты против рейдерской атаки на компанию с американскими инвестициями

В Киеве прошли массовые протесты против рейдерской атаки на компанию с американскими инвестициями

"> Будет ли усилена ответственность за рейдерство

Будет ли усилена ответственность за рейдерство

Загрузка...

Последние новости

12:31

Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

12:10

Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан

12:02

Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

12:00

Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Одесса

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области

Трое человек погибли за выходные на пожарах в Одесской области »

Запорожье

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля

Двух водителей в ДТП зажало конструкциями автомобиля »

Харьков

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления

В воскресенье жители Холодной горы остались без отопления »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.