Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний

На захваченных предприятиях действия правоохранителей назвали заказными и ожидают ареста продукции

В офисы и производственные помещения сразу нескольких украинских аграрных компаний вторглись сотрудники киевской прокуратуры и СБУ в сопровождении неустановленных людей, вооруженных автоматами, передает Фейсньюс.

«О гостях» со стороны правоохранителей сообщили представители агропредприятий «Агрейн Менеджмент», «Лекс Альянс», «Лантан Финанс», «Новосервис», «Сервис Энерго», «Сейм Инвест», «Консалт Агро», «Агрикор Холдинг», «Агропрайм Холдинг», «Савранский завод продовольственных товаров», «Элеватор Агро».

«Без стука и звонка выломали дверь, залетели. Сотрудников уложили на пол. В компаниях наших партеров то же самое. Пришли с определением на обыск Днепровского суда г. Киева. В таком состоянии мы живем уже два года. И это именно то, чем занимается СБУ во время войны», - говорят в киевском офисе компании «Агрейн Менеджмент».

Также стало известно об аналогичном положении дел на некоторых предприятиях в Одесской и Черниговской областях – сейчас там также находятся правоохранители в сопровождении автоматчиков.

«Мы не производим ничего, кроме сельхозпродукции. Какой смысл приходить с автоматами? У нас даже вооруженной охраны нет», - сообщили на «Савранском заводе продовольственных товаров».

В агрокомпаниях действия правоохранителей называют заказными.

В одной из компаний, где проходил обыск, сообщают, что правоохранители, возможно, действуют в интересах «рейдера» Леси Софиенко, её «покровителей» Бедрикивского (начальника Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского – Ред.) и Кононенко (Павла Кононенко – первого заместителя прокурора г. Киева – Ред.). Представитель компании заявил, что общался с людьми из ОПГ Нарика, которые, ссылаясь якобы на Пехова (экс-народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Пехова – Ред.), предлагали «решить» вопрос с прокуратурой и СБУ. Говорят, что Бедрикивский – вообще «карманный» прокурор ОПГ Нарика вместе с Софиенко и Пеховым.

«Здесь нет ни криминала, ни политики. Это обыкновенный рейдерский захват. Схема старая: уголовные дела, обыски, потом – аресты продукции. По нашей информации, сразу после сегодняшних обысков производимая нашим предприятием продукция будет арестована», - сообщили в компании «Агропрайм Холдинг».

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Леся Софиенко пыталась захватить украинские аграрные предприятия при содействии своего супруга Владимира Пехова, но кипрский суд это предотвратил.