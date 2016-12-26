Переговоры по Донбассу могут перенести в Казахстан
26/12/2016 12:10
Казахстан может заменить Минск в переговорном процессе
Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, а также он готов предоставить соответствующую площадку для диалога.
«В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений», - сказал Идрисов РИА Новостям.
По его словам, на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию».
«Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога», - сказал он.
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